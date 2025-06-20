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16:46, 20 июня 2025Россия

Путин высказался о негативном опыте России в зоне СВО

Путин заявил на ПМЭФ, что Россия будет учитывать негативный опыт в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

При развитии оборонно-промышленного комплекса Россия будет учитывать в том числе негативный опыт, полученный в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом президент страны Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, недорогие беспилотники «стали эффективным средством поражения дорогостоящей техники». Как высказался глава государства, такой опыт «также пойдет в копилку».

Российский лидер не уточнил, о каком конкретно негативном опыте идет речь.

Петербургский международный экономический форум — одно из ключевых мероприятий для бизнеса и экономики России. Впервые он состоялся в 1997 году. С тех пор ПМЭФ проводят в Санкт-Петербурге каждое лето. В 2025-м он проходит в 28-й раз. Президент Владимир Путин выступил на ПМЭФ в рамках пленарного заседания «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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