Путин высказался об отношении России к праву Украины на независимость

Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость, но она провозглашалась как нейтральное государство. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».
«Мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению права украинского народа на независимость и суверенитет», — отметил президент России.
При этом Путин напомнил, что в декларации о независимости Украины 1991 года говорилось, что страна сохраняет внеблоковый, неядерный и нейтральный статус.
Ранее президент России Путин заявил, что считает русский и украинский народы одним народом, «в этом смысле вся Украина — наша».