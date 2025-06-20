Путин высказался об отношении России к праву Украины на независимость

Путин: Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость

Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость, но она провозглашалась как нейтральное государство. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению права украинского народа на независимость и суверенитет», — отметил президент России.

При этом Путин напомнил, что в декларации о независимости Украины 1991 года говорилось, что страна сохраняет внеблоковый, неядерный и нейтральный статус.

Ранее президент России Путин заявил, что считает русский и украинский народы одним народом, «в этом смысле вся Украина — наша».