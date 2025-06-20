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19:15, 20 июня 2025Бывший СССР

Путин высказался об отношении России к праву Украины на независимость

Путин: Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MaxxjaNe / Shutterstock / Fotodom

Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость, но она провозглашалась как нейтральное государство. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению права украинского народа на независимость и суверенитет», — отметил президент России.

При этом Путин напомнил, что в декларации о независимости Украины 1991 года говорилось, что страна сохраняет внеблоковый, неядерный и нейтральный статус.

Ранее президент России Путин заявил, что считает русский и украинский народы одним народом, «в этом смысле вся Украина — наша».

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