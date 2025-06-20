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18:15, 20 июня 2025Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость месячного отдыха в популярных курортных странах

АТОР: Месячный отдых в Таиланде обойдется россиянам в 193 тысячи рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Месячный отдых на двоих в Таиланде обойдется россиянам в 193 тысячи рублей вместе с перелетом. Стоимость такого отпуска в популярных курортных странах раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Длительность такого тура составит 28 дней, а разместят туристов в отеле с «четырьмя звездами». Во Вьетнам с аналогичными условиями можно съездить за 195 тысяч рублей на 24 дня, а в Индонезию — за 258 тысяч рублей на 28 дней.

Ранее российским туристам предложили отдых по системе «все включено» на зарубежных курортах от 74 тысяч рублей на двоих с перелетом (37 тысяч рублей на одного). Эксперты уточнили, что вылететь надо будет с 19 по 26 июня.

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