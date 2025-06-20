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18:29, 20 июня 2025Из жизни

Семья открыла стоматологическую клинику и лечила людей при помощи инструкций из интернета

Семья фальшивых стоматологов заработала 11 миллионов рублей, принимая людей дома
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: YURIMA / Shutterstock / Fotodom

В Чехии полиция раскрыла подпольную семейную стоматологическую клинику. Об этом сообщает Associated Press.

Семья из трех человек — 50-летняя медсестра, ее 44-летний муж и их 22-летний сын — открыла практику и два года принимала пациентов в собственном доме без лицензии на оказание медицинских услуг. Сын удалял и лечил зубы при помощи инструкций из интернета, в то время как его мать ассистировала, а отец изготавливал протезы.

За все время работы мошенники заработали четыре миллиона чешских крон (около 11 миллионов рублей), прежде чем их арестовали. Поводом для расследования стало обращение одного из пациентов фальшивых врачей к настоящему стоматологу. После лечения у семьи аферистов у мужчины начались серьезные осложнения.

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Все трое признали вину по статьям о незаконном предпринимательстве, нанесении физического ущерба и производстве наркотических веществ. Им грозит до восьми лет тюрьмы. Полиция отмечает, что десятки людей стали жертвами семейной преступной группы.

Ранее сообщалось, что жительница Китая несколько недель страдала от ужасной боли после неудачной операции по удалению зуба мудрости и потеряла желание жить. Из-за боли и трудностей с получением помощи она покончила с собой.

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