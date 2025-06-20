Слова Каллас о подготовке России к затяжной войне с Западом не нашли подтверждения

Слова Каллас о подготовке РФ к затяжной войне с Западом опровергли

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью Associated Press заявила, что Россия якобы готовится к затяжной войне с Западом. На это, по ее словам, указывает то, что страна наращивает оборонный бюджет.

Несмотря на то, что Россия действительно наращивает оборонный бюджет, в действительности связано это с проведением спецоперации на Украине.

Так, оборона в России в 2025 году стала одной из ключевых статей расходов бюджета. «Из 40 триллионов рублей более 13 триллионов — а это каждый третий рубль — у нас пойдет на решение задач, связанных с проведением специальной военной операции», — заявляет первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.

В данном случае речь идет как о денежном довольствии военнослужащих, так и о программах вооружения и поддержки предприятий оборонного комплекса и о других расходах, нужных для проведения СВО и в целом для обеспечения безопасности страны.

Как указал Бахарев, в общей сложности годовые расходы по статьям Минобороны с начала спецоперации на Украине выросли более чем в 3,5 раза (в 2022 году они составляли около четырех триллионов рублей).

Что касается предположений Каллас о том, что РФ якобы намеревается воевать со странами Запада, в который раз это утверждение накануне опроверг российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия не собирается нападать на НАТО, и назвал подобные утверждения бредом.

«И угроз от России никаких не исходит», — подчеркнул он, отметив, что подобными заявлениями население западных стран пытаются обмануть, «чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджета — 5 процентов, и объяснять этим провалы в экономической и социальной сфере».

Данные Каллас о том, что Россия наращивает оборонный бюджет в связи с подготовкой к военным действиям против Запада, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».