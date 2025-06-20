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19:01, 20 июня 2025Интернет и СМИ

Случайность помогла телеведущей избежать гибели в авиакатастрофе

Ведущая Скарлетт Дуглас избежала гибели в авиакатастрофе из-за работы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Cat Morley / Globallookpress.com

Британская телеведущая Скарлетт Дуглас рассказала, что ей удалось избежать гибели в авиакатастрофе благодаря счастливой случайности: по стечению обстоятельств она не смогла попасть на рейс. Об этом ведущая рассказала в интервью Daily Mail.

По словам Дуглас, в июне 2009 года она должна была лететь самолетом из Рио-де-Жанейро в Париж, который в итоге разбился. Однако она не смогла попасть на рейс из-за работы.

«Раньше я была танцовщицей, и в это время я снималась в фильме "Путешествия Гулливера" с актером Джеком Блэком. Поэтому я не смогла полететь. Когда я услышала новости [про авиакатастрофу] по радио, я помню, как надеялась на то, что это был не тот самый рейс», — отметила она и добавила, что в том самолете летела ее подруга.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как вместе с сыном случайно встретился с опасными акулами, когда плавал в океане, и испытал глубинный ужас. Он отметил, что ему никогда в жизни не было так страшно, как в тот момент.

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