Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:48, 20 июня 2025Мир

Способность Израиля вести затяжную войну с Ираном оценили

WSJ: Израиль не сможет вести затяжной конфликт с Ираном из-за высоких издержек
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yossi Zeliger / JINI / Global Look Press

Израиль не способен вести затяжную войну с Ираном, так как конфликт уже обходится стране в сотни миллионов долларов в день. Такую оценку дала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что на противовоздушную оборону (ПВО) Израиль тратит до 200 миллионов долларов в день, не учитывая боеприпасы и самолеты, использующиеся как для ударов по Ирану, так и для отражения атак.

Газета подчеркивает, что увеличивающиеся расходы могут подтолкнуть Израиль к преждевременному завершению противостояния с Ираном, так как даже восстановление поврежденных зданий может обойтись в 400 миллионов долларов.

Ранее научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман назвал главное условие вступления США в конфликт Ирана и Израиля. «Все зависит от одного человека — президента Дональда Трампа», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия обновила морские границы на Балтике. Прошлые координаты были установлены еще во времена СССР

    В США предупредили Украину из-за ситуации в зоне СВО

    В Израиле зафиксировали запуск ракет из Ирана

    Спецпредставитель Путина назвал виновного в ссоре Трампа и Маска

    Девушка усомнилась в выборе жениха из-за инцидента с рвотой

    Американский дипломат описал одним словом цель Ирана в конфликте с Израилем

    Украинского олигарха заочно арестовали в России

    На Западе усомнились в способности продолжать поддержку Украины

    Несколько беспилотников сбили на севере Ростовской области

    Способность Израиля вести затяжную войну с Ираном оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости