Способность Израиля вести затяжную войну с Ираном оценили

WSJ: Израиль не сможет вести затяжной конфликт с Ираном из-за высоких издержек

Израиль не способен вести затяжную войну с Ираном, так как конфликт уже обходится стране в сотни миллионов долларов в день. Такую оценку дала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что на противовоздушную оборону (ПВО) Израиль тратит до 200 миллионов долларов в день, не учитывая боеприпасы и самолеты, использующиеся как для ударов по Ирану, так и для отражения атак.

Газета подчеркивает, что увеличивающиеся расходы могут подтолкнуть Израиль к преждевременному завершению противостояния с Ираном, так как даже восстановление поврежденных зданий может обойтись в 400 миллионов долларов.

Ранее научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман назвал главное условие вступления США в конфликт Ирана и Израиля. «Все зависит от одного человека — президента Дональда Трампа», — сказал он.