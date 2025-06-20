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12:53, 20 июня 2025Культура

Участник группы «Каста» признался в желании вернуться в Россию

Певец Хамиль из группы «Каста» заявил, что надеется вернуться в Россию
Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рэпер Андрей Пасечный, известный под псевдонимом Хамиль, заявил о желании участников группы «Каста» (лидер группы Владислав Лешкевич внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) выступить в России. Соответствующее видео публикует Tekegram-канал «Хуже и не скажешь».

По словам Пасечного, коллектив надеется вернуться на родину и дать концерты во многих российских городах. Артист убежден, что слушатели все еще любят и ждут «Касту», но не хотят этого признавать.

«Им страшно в этом признаться. Они могут говорить и писать обратное, но я чувствую интуитивно, что все нас ждут», — заявил музыкант.

Ранее Пасечный рассказал о потере памяти после остановки сердца. У артиста случился инфаркт летом 2023 года в Португалии, кислород не поступал к его мозгу около 45 минут.

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