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19:00, 3 марта 2025Культура

Солист «Касты» рассказал об остановке сердца

Певец Хамиль из группы «Каста» заявил о потере памяти после остановки сердца
Андрей Шеньшаков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Солист группы «Касты» Андрей Пасечный, известный под псевдонимом Хамиль, рассказал, как изменилось его мироощущение после пережитой остановки сердца. Об этом музыкант рассказал в интервью Михаилу Козыреву (внесен Минюстом России в список иностранных агентов).

Пасечный рассказал, что во время происшествия кислород не поступал к его мозгу около 45 минут. Тогда рэперу провели шунтирование сердца, что и спасло ему жизнь.

«Меня это несильно изменило, помогло перешагнуть через какие-то вещи, которые я не мог себе простить. Я ощутил такую легкость, все себе простил. Потом у меня долго восстанавливалась память, я очень многое забыл», — сообщил он.

У Хамиля случился инфаркт летом 2023 года. Это произошло во время утренней пробежки, которые он часто совершал.

Ранее стало известно, что звезде «Чародеев» и «Убойной силы» Эммануилу Виторгану вызвали скорую из-за проблем с сердцем.

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