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12:57, 20 июня 2025Культура

Умер звезда сериала «Клон»

Бразильский актер Франциску Куоко умер на 92-м году жизни
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @giovannaantonelli

Звезда бразильского кино, актер Франциску Куоко ушел из жизни в 91 год. Информацию об этом подтвердила актриса Джованна Антонелли в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Актер ушел из жизни 19 июня в Сан-Паулу, Бразилия, рядом с ним были родные.

Артист запомнился российским зрителям по сериалу «Клон», где исполнил роль падре Матиолли, друга доктора Алибьери. «С уходом Франсиску Куоку телевидение потеряло красивую часть своей истории. Он был человеком, который сквозь десятилетия нес талант, элегантность и умел выразить все одним лишь взглядом — без лишних слов», — написала артистка.

Она также подчеркнула, что ее коллега был героем-любовником, драматическим актером и комиком. «Он был великим. И именно таким его будут помнить всегда — как одного из величайших», — добавила Антонелли.

Франциску Куоко также принимал участие в таких проектах, как «Тропиканка», «Новая жертва», «Шальные игры» и многие другие.

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