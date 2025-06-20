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15:20, 20 июня 2025Бывший СССР

В Азербайджане улучшат тероборону

В Азербайджане решили усилить тероборону
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Азербайджан вносит изменения в закон «Об обороне», которые касаются территориальной обороны страны. Об этом сообщает издание Minval.

Издание сообщило, что военные специалисты советуют не путать территориальную оборону с системой армейского резерва. Их отличие в том, что призванные в армию военные могут быть переброшены в любую часть фронта, а тероборона занимается защитой конкретного региона.

Автор статьи заключил, что подобного рода меры могут быть вызваны опасениями Азербайджана из-за конфликтов России с Украиной и Ирана с Израилем. Он добавил, что есть угрозы, с которыми территориальная оборона может справиться лучше, чем регулярные войска.

Ранее Азербайджан и Казахстан завершили военные учения «Каспийский бриз-2025» в Каспийском море. Сообщалось, что учения включали в себя отработку стрельбы по морским и воздушным целям, уничтожение плавающих мин.

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