В Азербайджане улучшат тероборону

В Азербайджане решили усилить тероборону

Азербайджан вносит изменения в закон «Об обороне», которые касаются территориальной обороны страны. Об этом сообщает издание Minval.

Издание сообщило, что военные специалисты советуют не путать территориальную оборону с системой армейского резерва. Их отличие в том, что призванные в армию военные могут быть переброшены в любую часть фронта, а тероборона занимается защитой конкретного региона.

Автор статьи заключил, что подобного рода меры могут быть вызваны опасениями Азербайджана из-за конфликтов России с Украиной и Ирана с Израилем. Он добавил, что есть угрозы, с которыми территориальная оборона может справиться лучше, чем регулярные войска.

Ранее Азербайджан и Казахстан завершили военные учения «Каспийский бриз-2025» в Каспийском море. Сообщалось, что учения включали в себя отработку стрельбы по морским и воздушным целям, уничтожение плавающих мин.

