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18:45, 19 июня 2025Бывший СССР

Азербайджан провел военные учения в Каспийском море с одной постсоветской страной

Азербайджан и Казахстан завершили военные учения в Каспийском море
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Minval — LIVE

Азербайджан и Казахстан завершили военные учения «Каспийский бриз-2025» в Каспийском море. Об этом сообщается на сайте казахского министерства обороны.

Сообщается, что учения включали отработку стрельбы по морским и воздушным целям, уничтожение плавающих мин. Кроме того, военные силы Азербайджана и Казахстана тренировали навыки совместного маневрирования и поисково-спасательные операции.

В ходе учений также проводилась организация противовоздушной обороны.

Накануне Азербайджан передал Израилю официальную просьбу не атаковать районы с азербайджанцами в Иране. Сообщается, что Баку призвал Иерусалим также воздержаться от атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

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