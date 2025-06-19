Азербайджан провел военные учения в Каспийском море с одной постсоветской страной

Азербайджан и Казахстан завершили военные учения в Каспийском море

Азербайджан и Казахстан завершили военные учения «Каспийский бриз-2025» в Каспийском море. Об этом сообщается на сайте казахского министерства обороны.

Сообщается, что учения включали отработку стрельбы по морским и воздушным целям, уничтожение плавающих мин. Кроме того, военные силы Азербайджана и Казахстана тренировали навыки совместного маневрирования и поисково-спасательные операции.

В ходе учений также проводилась организация противовоздушной обороны.

Накануне Азербайджан передал Израилю официальную просьбу не атаковать районы с азербайджанцами в Иране. Сообщается, что Баку призвал Иерусалим также воздержаться от атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

