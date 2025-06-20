Депутат Моосдорф: Поставки ракет Taurus ВСУ приведут к эскалации конфликта

Германии нужно избежать поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как это приведет лишь к эскалации вооруженного конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

«Если мы можем предотвратить поставки Taurus Украине, то давайте это сделаем. Никто в Германии не хочет эскалировать ситуацию и вмешивать нашу страну в происходящее. Это не немецкий конфликт», — указал политик.

При этом Моосдорф подчеркнул, что немцы не имеют ничего против России и желают скорейшего урегулирования отношений. Он предположил, что это может стать основой для возобновления контактов Москвы и Берлина.

Президент России Владимир Путин заявил, что возможная поставка ракет Taurus Украине не повлияет на ход специальной военной операции (СВО), но испортит отношения Москвы и Берлина. По его словам, Россия рассматривает Германию и многие другие европейские страны, как сторону, поддерживающую Украину.