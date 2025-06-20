В Кремле раскрыли сходство во мнениях Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп сходятся во мнении, что личная встреча будет необходима

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп сходятся во мнении, что их личная встреча будет необходима. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Субстанция по урегулированию настолько сложная и состоит из такого количества нюансов, что сначала должна быть выполнена домашняя работа на экспертном уровне. (...) И президент Путин, и президент Трамп сходятся во мнении, что их встреча со временем для фиксации таких итоговых работ будет обязательна и необходима», — отметил Песков.

По словам официального представителя Кремля, общение глав России и США всегда «очень содержательное». Он отметил, что Трамп и Путин «регулярно дают импульс, общаясь по телефону».

Ранее Песков заявил, что Россия толерантно относится к высказываниям президента США о Путине.