В Кремле заявили о шероховатостях на саммите G7

Песков заявил о шероховатостях на саммите G7 в Канаде

Все были очевидцами шероховатостей на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы с вами все были свидетелями шероховатостей. (...) Мы знаем, что определенные были разногласия в "Семерке" по итоговому документу и так далее, и тому подобное», — сказал представитель Кремля, отметив, что саммит даже покинул американский лидер Дональд Трамп.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите G7 не узнал нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и по ошибке пожал руку его переводчику.