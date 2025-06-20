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12:42, 20 июня 2025Мир

В Кремле заявили о шероховатостях на саммите G7

Песков заявил о шероховатостях на саммите G7 в Канаде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Все были очевидцами шероховатостей на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы с вами все были свидетелями шероховатостей. (...) Мы знаем, что определенные были разногласия в "Семерке" по итоговому документу и так далее, и тому подобное», — сказал представитель Кремля, отметив, что саммит даже покинул американский лидер Дональд Трамп.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите G7 не узнал нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и по ошибке пожал руку его переводчику.

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