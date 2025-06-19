Стармер перепутал президента Южной Кореи с переводчиком

DM: Стармер не узнал нового президента Южной Кореи и пожал руку его переводчику

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе саммита «Большой семерки» (G7) не узнал нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и по ошибке пожал руку его переводчику. Об этом пишет издание Daily Mail (DM).

На опубликованных кадрах видно, как Стармер протягивает руку переводчику, после чего он и подошедшая к ним девушка показывают британскому премьеру в другую сторону, где стоит Ли Чжэ Мен.

Саммит G7 проходит в курортном районе Кананаскис в Канаде.

Ранее Великобритания ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попали 10 лиц, включая 4 человек и 6 организаций, а также 20 нефтяных танкеров. Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Москву до тех пор, пока она не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий.