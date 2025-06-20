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06:40, 20 июня 2025Мир

В разведке США раскрыли условие создания Ираном ядерного оружия

NYT: Иран может перейти к созданию ядерного оружия при военном давлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран может перейти к созданию ядерного оружия при усилении военного давления на государство. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США.

«Иранская верхушка, вероятно, склонится к созданию бомбы, если американские военные атакуют иранский объект по обогащению урана Фордо или если Израиль убьет верховного лидера Ирана [Али Хаменеи]», — заявили в американской разведке.

Как утверждается в материале, разведслужбы США продолжают считать, что Иран не принял окончательного решения о разработке ядерного оружия. По их мнению, Тегеран смог бы создать его в срок от нескольких месяцев до года.

Ранее в Белом доме спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия. По мнению вашингтонской администрации, для этого есть все необходимое. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что создание Тегераном ядерного оружия станет угрозой не только для Израиля, но и для других стран.

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