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07:16, 20 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

Планирующим покупать валюту россиянам дали совет

Экономист Григорьев посоветовал планирующим покупать валюту не тянуть
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Mohamed Abd El / Ghany Reuters

Рубль уже приблизился к пределу укрепления, и не за горами перелом тенденции в обратную сторону, поэтому россиянам, которые планируют покупать валюту, не стоит тянуть, убежден кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Совет он дал в беседе с «Лентой.ру».

Рубль вскоре начнет слабеть по двум причинам, считает экономист. Во-первых, так как за первые 5 месяцев 2025 года доходы от нефти и газа резко упали, на 35 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указал Григорьев. А валютная выручка экспортеров сейчас — единственный канал поступления валюты в страну, отметил он.

«Это очень мало, и этот эффект снижения валютных поступлений пока еще не сказался, но он сейчас будет сказываться, потому что после продажи всегда происходит определенный лаг временной, когда деньги фактически оказываются в руках у экспортеров, а потом они, соответственно, уже поступают в страну, поэтому этот эффект, безусловно, скажется и будет способен изменить тенденцию», — поделился эксперт.

Во-вторых, текущий курс невыгоден финансовым властям, обозначил экономист. Он пояснил, что в российском бюджете были заложены совершенно другие курсовые соотношения — в районе 94 рублей за доллар.

Такая была цифра, то есть понятно, что бюджет не добирает, и, естественно, власти будут пытаться этот рост сдержать, и, я думаю, что сделать они это смогут

Владимир Григорьевэкономист

Единственное, что может разрушить эти прогнозы — какие-то экстремальные события, отметил собеседник «Ленты.ру». В частности, Иран грозился перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется транзит значительного объема нефти, привел пример эксперт. Если это произойдет, то приведет к очень высоким ценам на энергоресурс, и рубль тогда будет укрепляться и дальше, заключил Григорьев.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов посоветовал россиянам покупать доллары в виде наличных денег нового образца.

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