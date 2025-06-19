Россиянам дали совет по покупке долларов

Экономист Абрамов рекомендовал покупать доллары в виде наличных нового образца

Покупать доллары стоит в виде наличных денег нового образца, посоветовал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Советами по покупке американской валюты экономист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Доллар — это хеджирующий актив. Если его покупать, то только в виде наличных и в новых купюрах. Безналичный доллар особо некуда девать. Настолько сейчас курс упал, что действительно имеет смысл его прикупать», — поделился Абрамов.

При этом экономист отметил, что дожидаться, когда курс доллара достигнет минимума, не стоит. Он добавил, что этот процесс сложно угадать.

«Вполне вероятно, что по мере оживления импорта, особенно инвестиционного импорта, ослабления каких-то санкций, доллары будут дорожать», — заключил он.

Банк России изменил курсы доллара, юаня и евро на 18 июня. Стоимость американкой валюты составила 78,7135 рубля. На 17 июня он составлял 78,5067 рубля. Что касается курса евро, то его понизили с 90,9438 рубля до 90,7548. Курс юаня вырос до 10,921 рубля.

