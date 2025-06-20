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14:02, 20 июня 2025Культура

Воробьев впервые вышел в свет с женой

Воробьев впервые вышел в свет с женой-звездой мировой оперы Гарифуллиной
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПМЭФ 2025

Кадр: Telegram-канал Super.ru

Актер и певец Алексей Воробьев впервые вышел в свет с женой, всемирно известной оперной певицей, заслуженной артисткой Татарстана, заслуженной артисткой России Аидой Гарифуллиной. Соответствующие кадры публикует Super.ru в Telegram.

Пару заметили на закрытом мероприятии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором Воробьев выступил хедлайнером.

В мае стало известно, что Воробьев женился на Гарифуллиной. Отмечалось, что отношения пары завязались минувшей зимой, а уже в апреле артисты расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

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