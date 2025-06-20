Воробьев впервые вышел в свет с женой

Воробьев впервые вышел в свет с женой-звездой мировой оперы Гарифуллиной

Актер и певец Алексей Воробьев впервые вышел в свет с женой, всемирно известной оперной певицей, заслуженной артисткой Татарстана, заслуженной артисткой России Аидой Гарифуллиной. Соответствующие кадры публикует Super.ru в Telegram.

Пару заметили на закрытом мероприятии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором Воробьев выступил хедлайнером.

В мае стало известно, что Воробьев женился на Гарифуллиной. Отмечалось, что отношения пары завязались минувшей зимой, а уже в апреле артисты расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.