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09:59, 20 июня 2025Мир

Взрывы прогремели в Иране в результате удара Израиля

IRNA: В промзоне города Решт на севере Ирана прогремели взрывы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВзрывы в Иране
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В промзоне города Решт на севере Ирана в результате удара Израиля прогремели взрывы. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«Ранним утром территория технологического парка Сефидруд в Реште подверглась нападению вражеских сил. [Территория] в настоящее время осматривается на предмет возможного ущерба», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что иранская ракета взорвалась на парковке рядом с офисом Microsoft. Здание сильно повреждено, взрывной волной выбило все стекла, на месте попадания начался пожар. Пострадали минимум 18 человек. Предположительно, целью Ирана была военная база Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Неватим, расположенная рядом с городом.

13 июня Израиль объявил о начале операции «Народ как лев». ЦАХАЛ нанес удары по ядерным объектам Ирана, а также сообщил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной масштабной операции израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.

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