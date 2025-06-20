Зеленский прокомментировал ситуацию в Сумской области

Зеленский: Отдельное внимание сегодня уделяется ситуации в Сумской области

На заседании ставки верховного главнокомандующего, которое прошло 20 июня, главным вопросом для обсуждения стала ситуация в Сумской области. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье», — прокомментировал он.

Президент поблагодарил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские войска продемонстрировали стойкость. На заседании также обсуждались вопросы поставки вооружения. Зеленский поручил увеличить работу с партнерами для наращивания инвестиций.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), допустил взятие Сум. Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.