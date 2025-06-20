Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:05, 20 июня 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал ситуацию в Сумской области

Зеленский: Отдельное внимание сегодня уделяется ситуации в Сумской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

На заседании ставки верховного главнокомандующего, которое прошло 20 июня, главным вопросом для обсуждения стала ситуация в Сумской области. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье», — прокомментировал он.

Президент поблагодарил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские войска продемонстрировали стойкость. На заседании также обсуждались вопросы поставки вооружения. Зеленский поручил увеличить работу с партнерами для наращивания инвестиций.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), допустил взятие Сум. Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Где ступает нога русского солдата, то наше». Путин ответил, ждет ли он капитуляции Зеленского. Что еще сказал президент на ПМЭФ?

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» оголила ягодицы на камеру

    Бизнес Якубовича проиграл дело по иску о неосновательном обогащении

    Названы преимущества игры в сквош над тренировкой на беговой дорожке

    Президент Индонезии выступил с предложением по Украине

    В Стамбуле началась встреча Эрдогана и Пашиняна

    Раскрыта неудобная правда о Европе

    В Дании возмутились желанием США разместить военные базы на территории страны

    ВСУ нанесли удар по региону России

    Аллигатор напал на девочку на мелководье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости