Желавший помочь участникам СВО россиянин лишился полумиллиона рублей

В Подмосковье у желающего помочь участникам СВО похитили 500 тысяч рублей

Житель города Мытищи Московской области лишился более 500 тысяч рублей, желая помочь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о похищении у него крупной суммы. По подозрению в совершении преступления задержали неоднократно судимого жителя Щелкова. Выяснилось, что мужчина присвоил деньги, которые взял у россиянина под предлогом сбора гуманитарной помощи. Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ране сообщалось, что в Челябинске дочь лишила отца коллекции швейцарских часов, поверив мошенникам.