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15:47, 20 июня 2025Силовые структуры

Желавший помочь участникам СВО россиянин лишился полумиллиона рублей

В Подмосковье у желающего помочь участникам СВО похитили 500 тысяч рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Житель города Мытищи Московской области лишился более 500 тысяч рублей, желая помочь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о похищении у него крупной суммы. По подозрению в совершении преступления задержали неоднократно судимого жителя Щелкова. Выяснилось, что мужчина присвоил деньги, которые взял у россиянина под предлогом сбора гуманитарной помощи. Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ране сообщалось, что в Челябинске дочь лишила отца коллекции швейцарских часов, поверив мошенникам.

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