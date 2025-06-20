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02:01, 20 июня 2025Интернет и СМИ

Жертву скрытой камеры в арендованной квартире атаковали мошенники

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пользователь Reddit с ником EqualIcy64943 пожаловался на странное письмо, отправленное ему от имени сервиса бронирования жилья Booking. Это случилось вскоре после того, как автор пожаловался на обнаруженную им скрытую камеру в арендованной квартире.

«В общем, мы нашли скрытую камеру в квартире, после чего пожаловались на это в Booking, Вскоре после этого владелец объекта размещения попытался выбить из нас штраф в размере тысячи долларов за якобы сломанные нами вещи, которые мы на самом деле не ломали», — написал автор, прикрепив скриншот письма, составленного от имени Booking.

В комментариях пользователи усомнились в том, что это действительно письмо от Booking, и предположили, что его написали мошенники. Одни обратили внимание на использование фраз и выражений, характерных для британского английского языка, а не американского, другим вовсе показалось, что сообщение было составлено с использованием искусственного интеллекта. Третьи обратили внимание на то, что в письме для обозначения доллара использовалась аббревиатура USD, что они назвали также крайне нехарактерным для США.

Кроме того, многих смутила чрезмерно вежливая форма самого письма, неподходящая под требование о выплате штрафа. «Только индийские мошенники оставляют в конце теплые пожелания», — написал один из пользователей.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась, что ее супруг установил дома скрытую камеру и, посмотрев запись с нее, возмутился и устроил скандал. Но многие комментаторы неожиданно встали на сторону мужчины.

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