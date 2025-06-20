Жители английской деревни пожаловались на жизнь как в Северной Корее

Жители деревни Касл Комб в Англии пожаловались на туристов и дроны

Жители английской деревни Касл Комб в графстве Уилтшир пожаловались на жизнь «как в Северной Корее» из-за дронов. Об этом сообщает Daily Mail.

Касл Комб с населением 400 человек расположена примерно в восьми километрах к северо-западу от Чиппенхэма и в 16 к северо-востоку от Бата. Деревню часто называют самой красивой в Англии. Ее жители страдают от постоянных съемок фильмов, а также из-за туристов, приезжающих в деревушку с беспилотниками.

Дроны постоянно летают над населенным пунктом, мешают жителям заниматься повседневными делами. В какой-то момент жители деревни начали расклеивать объявления о бесполетной зоне. Жители также страдают от постоянных селфи, которые делают туристы на фоне достопримечательностей. «Кажется, что за тобой следят, как будто ты живешь в Северной Корее», — прокомментировала ситуацию офицер полиции в отставке Хилари Бейкер, проживающая в доме XV века постройки.

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