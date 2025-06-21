Иран выразил абсолютную готовность к переговорам

Глава МИД Аракчи: Иран абсолютно готов провести переговоры по ядерной сделке

Иран «абсолютно» готов к обсуждению ядерной сделки и возникших в связи с ней споров дипломатическим путем, но для этого необходимо прекращение агрессии со стороны Израиля. Об этом заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи, передает Anadolu.

«Дипломатия работала в прошлом и может быть способом решить конфликт в будущем. Но израильская агрессия должна прекратиться, чтобы мы могли вернуться к переговорам. Мы абсолютно готовы к урегулированию споров дипломатическим путем, как это произошло в 2015 году», — отметил министр.

Аракчи указал на то, что Израиль «явно выступает против дипломатии», что крайне затрудняет возможность разрешить ситуацию мирным способом.

19 июня стало известно, что Аракчи после начала конфликта с Израилем несколько раз проводил прямые телефонные переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. По словам источников, дипломат заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки.