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13:31, 21 июня 2025Мир

Иран выразил абсолютную готовность к переговорам

Глава МИД Аракчи: Иран абсолютно готов провести переговоры по ядерной сделке
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Иран «абсолютно» готов к обсуждению ядерной сделки и возникших в связи с ней споров дипломатическим путем, но для этого необходимо прекращение агрессии со стороны Израиля. Об этом заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи, передает Anadolu.

«Дипломатия работала в прошлом и может быть способом решить конфликт в будущем. Но израильская агрессия должна прекратиться, чтобы мы могли вернуться к переговорам. Мы абсолютно готовы к урегулированию споров дипломатическим путем, как это произошло в 2015 году», — отметил министр.

Аракчи указал на то, что Израиль «явно выступает против дипломатии», что крайне затрудняет возможность разрешить ситуацию мирным способом.

19 июня стало известно, что Аракчи после начала конфликта с Израилем несколько раз проводил прямые телефонные переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. По словам источников, дипломат заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки.

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