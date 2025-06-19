Иран провел прямые переговоры с США

Reuters: Иран провел прямые переговоры со спецпосланником Трампа Уиткоффом

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после начала конфликта с Израилем несколько раз провел прямые телефонные переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«По словам дипломатов, попросивших не называть их имен из-за деликатности вопроса, Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки», — передает агентство.

Ранее «высокопоставленные источники» журнала The Economist сообщили, что Израиль начал войну против Ирана, потому что заполучил разведданные, показавшие «точку невозврата» в стремлении Тегерана к созданию ядерного оружия.