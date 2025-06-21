Strategic Culture: Британские СМИ разжигают ненависть к РФ нелепыми статьями

Британская пресса публикует нелепые статьи о России с целью напугать и разозлить общество. Об этом пишет издание Strategic Culture.

По его данным, британские СМИ публикуют абсурдные статьи, в которых говорилось, что РФ якобы планирует использовать секретную технологию изменения климата, чтобы затмить солнце над Великобританией.

«Это похоже на заезженную пластинку, проигрываемую снова и снова с театральными вариациями», — отмечает автор публикации.

Издание подчеркивает, что это была явная психологическая акция, целью которой было посеять в британском обществе страх и неприязнь к России, представляя ее в образе злодея, как в фильмах о Джеймсе Бонде.

Ранее сообщалось, что британские министры опасаются, что Россия под руководством президента Владимира Путина затмит солнце для атаки на их страну. Как пишет издание Daily Mail, существуют опасения, что Россия якобы может затмить солнце с использованием геоинженерных технологий, которые позволят солнечным лучам быстро отражаться обратно в космос.