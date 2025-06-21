Премьер-министр Армении раскрыл судьбу Зангезурского коридора

Пашинян: Вместо Зангезурского коридора в Армении будет «Перекресток мира»

В Армении вместо так называемого Зангезурского коридора появится «Перекресток мира». Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Стамбула, передает ТАСС.

По данным агентства, Пашинян объяснил, что это означает взаимное признание и уважение территориальной целостности, равноправия и суверенитета. По его мнению, договоренность между Ереваном и Анкарой должна основываться на том, что обе страны не представляют угрозу друг для друга. Он призвал не вдаваться в детали, кто и по какой причине закрыл границы страны. Премьер-министр, отметил, что не видит причин, по которой Турция и Азербайджан не должны передвигаться по Армении. «Мы сами это предлагаем в рамках "Перекрестка мира"», — заявил он.

Пашинян отметил, что в случае реализации проекта Ереван будет готов восстановить Мегринскую железную дорогу, которая соединит не только Азербайджан и Армению по югу страны, но и южные районы Армении с северо-западными областями, а также юго-западные районы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой. «В будущем это позволит соединить Армению с Турцией, Азербайджан с Турцией и Грузией, а также и Азербайджан, и Армению с Ираном», — заключил премьер-министр.

20 июня в Стамбуле состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Пашинян специально прилетел в Турцию для переговоров с главой государства. Кроме того, он встретился с представителями армянской общины. Это первый визит премьер-министра в Турцию для проведения встречи на высоком уровне.