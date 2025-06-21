Трамп и Эрдоган не смогли связаться с верховным лидером Ирана для переговоров

Axios: Трамп и Эрдоган не смогли связаться с верховным лидером Ирана

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган пытались организовать встречу американских и иранских делегаций для переговоров на этой неделе в Стамбуле, но они не смогли связаться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Собеседники издания заявили, что Хаменеи не смог одобрить этот план, так как скрывается из-за опасений за свою жизнь. С ним не смогли связаться даже иранские представители, которые были в контакте с Эрдоганом.

Трамп настаивал на прямой встрече с иранцами и даже предлагал присутствовать сам, если это необходимо, чтобы заключить ядерную сделку, позволяющую избежать военного вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана.

После провала инициативы Трамп и высокопоставленные чиновники Белого дома стали менее уверены в возможности дипломатического решения, говорится в публикации.

Ранее The New York Times сообщила, что верховный лидер Ирана, находясь в бункере, назвал имена потенциальных преемников в случае, если его устранят. По словам источников, Хаменеи, опасаясь покушения, теперь в основном общается со своими командирами через доверенного помощника, приостановив электронную связь, чтобы его «было сложнее найти».