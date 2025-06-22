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11:37, 22 июня 2025Экономика

Десятки обманутых застройщиками россиян вышли на митинг

Бастрыкин запросил доклад после митинга обманутых застройщиками в Новосибирске
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: atas.info

В Новосибирске 21 июня около 40 человек вышли на согласованный митинг — все они стали жертвами застройщиков «Мегаком», «Малоэтажная Сибирь» и «Биш Хауз», передает РБК.

Клиенты заключили с компаниями договоры на строительство частных домов, внеся предоплату, однако стройки заканчивались на этапе фундаментов, а иногда вообще не начинались. Отмечается, что при этом банки, выдававшие ипотечные кредиты по программе сельской ипотеки, представляли эти компании как надежных партнеров.

Одна из обманутых клиентов Юлия Степанова указала порталу Atas, что участники митинга хотят добиться внимания к своим проблемам от местных властей. «Я была и в приемной [президента России Владимир] Путина в Москве, и в приемной [председателя Следственного комитета Александра] Бастрыкина — везде говорят, что эти проблемы необходимо решать на местном уровне. Но пока полный тупик. Банки тоже не хотят идти нам навстречу», — рассказала она.

В январе обманутые клиенты «Мегадома» и «Малоэтажной Сибири» уже устраивали пикет с требованиями обратить внимание на проблемы.

Отмечается, что в октябре 2024 года учредителя и директора ООО СК «Малоэтажная Сибирь» Ивана Заикина задержали и отправили в СИЗО, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Тот подал заявление о самобанкротстве, и арбитраж признал его намерение обоснованным, введя процедуру реструктуризации долгов.

В отношении директора ООО «Мегадом» Евгения Мельникова также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В октябре его задержали и отправили в следственный изолятор, а через месяц он ушел из жизни.

После митинга глава СК России Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела в отношении застройщиков.

Ранее рассказывалось, что застройщики могут идти на хитрость и включать в общую площадь квартир вентиляционные шахты и технические короба.

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