Додик рассказал об угрозах из-за контактов с Россией

Президент Додик заявил, что получает письма с угрозами из-за контактов с Россией

Президент энтитета Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик рассказал об угрозах из-за контактов с российской стороной. Об этом он заявил в интервью информационному агентству ТАСС.

«Я получаю различные письма. Много нападений и подобных угроз направляется через социальные сети со стороны бошняков, так называемых боснийских мусульман Боснии и Герцеговины», — заявил Додик. Он добавил, что контакты с Россией вызывают у них бешенство.

Кроме того, по словам Додика, подобные деструктивные действия боснийских мусульман в сотрудничестве с Западам нацелены на то, чтобы усложнить президенту жизнь.

Ранее Додик похвалил Россию. Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он заявил, что Россия демонстрирует свою силу в мире. Он также назвал ПМЭФ глобальным событием и выразил радость от приглашения на форум.