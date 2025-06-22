Глава МИД Израиля оценил удар США по Ирану словами «Трамп вписал имя в учебники истории»

Глава МИД Израиля Саар: Трамп вписал свое имя в учебники истории, атаковав Иран

Глава МИД Израиля Гидеон Саар оценил удар США по Ирану, заявив, что этим решением американский президент Дональд Трамп вошел в историю. Его слова приводит Nour News.

«Сегодня Трамп вписал свое имя золотыми буквами в учебники истории», — подчеркнул министр.

Саар добавил, что атакой на иранские ядерные объекты президент США доказал, что он достоит звания лидера свободного мира.

Американский лидер сообщил, что ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

