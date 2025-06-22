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06:02, 22 июня 2025Мир

Глава МИД Израиля оценил удар США по Ирану словами «Трамп вписал имя в учебники истории»

Глава МИД Израиля Саар: Трамп вписал свое имя в учебники истории, атаковав Иран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Глава МИД Израиля Гидеон Саар оценил удар США по Ирану, заявив, что этим решением американский президент Дональд Трамп вошел в историю. Его слова приводит Nour News.

«Сегодня Трамп вписал свое имя золотыми буквами в учебники истории», — подчеркнул министр.

Саар добавил, что атакой на иранские ядерные объекты президент США доказал, что он достоит звания лидера свободного мира.

Американский лидер сообщил, что ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

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