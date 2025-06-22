Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:46, 22 июня 2025Мир

Хуситы пригрозили Трампу после удара США по Ирану со словами «это начало войны»

Al Jazeera: Хуситы пригрозили Трампу после удара США по Ирану
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Houthi Military Media / Handout / Reuters

Член политбюро йеменских хуситов Мохамед аль-Фарах прокомментировал удар США по ядерным объектам Ирана, передает Al Jazeera.

По его словам, если Трамп считает, что эта атака «закончит войну», то он ошибается. «Уничтожение ядерного объекта здесь и там — это не конец войны, а ее начало», — сказал аль-Фарах.

За несколько часов до удара йеменские хуситы пригрозили США, что атакуют американские корабли в Красном море, если страна вступит в конфликт с Ираном на стороне Израиля.

Ранее Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. «В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время мира!» — подчеркнул глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ударили по ядерным объектам Ирана

    В США раскрыли ожидания Трампа от Ирана

    Командование тыла Израиля ужесточило режим после атаки США на ядерные объекты Ирана

    Решение Трампа атаковать Иран назвали исторической эскалацией на Ближнем Востоке

    В Британии призвали прислушаться к словам Путина об Украине

    Американский сенатор отреагировал на удары США по ядерным объектам Ирана

    Хуситы пригрозили Трампу после удара США по Ирану со словами «это начало войны»

    В Израиле назвали атаку США по Ирану смертельным ударом по ядерной программе

    Трамп назвал удары США по Ирану историческим моментом

    Раскрыты подробности подготовки США к ударам по ядерным объектам Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости