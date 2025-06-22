Хуситы пригрозили Трампу после удара США по Ирану со словами «это начало войны»

Al Jazeera: Хуситы пригрозили Трампу после удара США по Ирану

Член политбюро йеменских хуситов Мохамед аль-Фарах прокомментировал удар США по ядерным объектам Ирана, передает Al Jazeera.

По его словам, если Трамп считает, что эта атака «закончит войну», то он ошибается. «Уничтожение ядерного объекта здесь и там — это не конец войны, а ее начало», — сказал аль-Фарах.

За несколько часов до удара йеменские хуситы пригрозили США, что атакуют американские корабли в Красном море, если страна вступит в конфликт с Ираном на стороне Израиля.

Ранее Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. «В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время мира!» — подчеркнул глава государства.

