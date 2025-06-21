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19:30, 21 июня 2025Мир

Хуситы пригрозили США атакой в случае ударов по Ирану

Хуситы заявили, что атакуют корабли в Красном море, если США ударит по Ирану
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Houthi Military Media / Handout / Reuters

Йеменские хуситы пригрозили США, что атакуют американские корабли в Красном море, если страна вступит в конфликт с Ираном на стороне Израиля. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа, пишет РИА Новости.

«Если США вовлекутся в нападение и агрессию против Ирана вместе с израильским врагом, вооруженные силы [хуситов] будут наносить удары по американским кораблям и военным судам в Красном море», — заявили мятежники.

Сария подчеркнул, что хуситы внимательно следят за всей активностью в регионе и готовы принять необходимые меры для защиты своих территорий.

15 июня, спустя два дня после начала вооруженного конфликта Ирана и Израиля, йеменские хуситы ударили по инфраструктуре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.

Представитель хуситов рассказал, что ракетный удар проводился в координации с армией Ирана и был нанесен с помощью гиперзвуковых баллистических ракет типа «Палестина-2». По его данным, все снаряды достигли целей.

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