Макрон решил созвать экстренное совещание на фоне ударов США по Ирану

Президент Франции Макрон созывает экстренное совещание после ударов США по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон решил созвать экстренное совещание после авиаударов США по Ирану. Об этом сообщает Aljazeera.

Заседание французского кабинета министров пройдет для оценки событий на Ближнем Востоке на фоне разворачивающихся событий. Отмечается, что Макрон переговорил с несколькими мировыми лидерами, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, и планирует провести дополнительные обсуждения с европейскими и региональными лидерами в течение дня.

Заседание запланировано на 17:30 по местному времени (18:30 по московскому).

В заявлении администрации президента Франции также добавили, что страна принимает все необходимые меры для ускорения эвакуации своих граждан, желающих покинуть Иран и Израиль.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что страна атаковала три ядерных объекта в Иране. На спутниковых снимках видно, что после удара по подземному ядерному объекту Фордо на земле образовались три воронки. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил о долгосрочных последствиях атаки Соединенных Штатов.