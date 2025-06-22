В Иране образовались три воронки на месте ударов США

В Иране образовались три воронки на месте ударов США по ядерному объекту в Фордо

В иранском Фордо образовались три воронки из-за ракетных ударов США по ядерному объекту. Об этом сообщает Al Jazeera.

Издание опубликовало фото со спутников, на которых видны воронки.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Атака США на ядерные объекты Ирана может подтолкнуть Тегеран к активизации усилий по созданию атомной бомбы. Газета назвала решение президента США Дональда Трампа об ударах по иранским ядерным объектам экстраординарной ставкой с высоким риском эскалации.

До этого Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил о долгосрочных последствиях атаки США на ядерные объекты Исламской республики. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, будучи постоянным членом Совбеза ООН, ударами по «мирным ядерным объектам» грубо нарушили устав международной организации и нормы международного права, а также Договор о нераспространении ядерного оружия.