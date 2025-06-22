Соскин заявил, что Зеленский сделает все для продолжения конфликта с Россией

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта с Россией. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Соскин раскрыл план Зеленского в отношении России и подчеркнул, что тот будет делать все для продолжения конфликта с Россией. По его мнению, украинский лидер стремится довести кризис до максимальной эскалации.

«События очень серьезно развиваются, и Зеленский конкретно подливает бензин. <…> Бойня будет продолжаться, он не собирается сдуваться <…> он будет закручивать гайки, а то, что страна банкрот, что растет инфляция и денег нет, — для него не имеет значения», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина находится в затруднительном положении из-за долгих переговоров в стамбульском формате. «Мы окажемся в действительно сложной ситуации выбора — продолжать вот так или идти по другому пути», — сказал он.