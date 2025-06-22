Песков высказался о необходимости встречи Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп понимают необходимость проведения встречи

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о необходимости проведения встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Соответствующее интервью публикует Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

По словам Пескова, Путин и Трамп понимают, что им нужно встретиться. «У обоих есть намерение (...), но и тот и другой прекрасно отдает себе отчет, что встреча должна быть подготовлена. Сначала на экспертном уровне нужно проделать всю домашнюю работу», — объяснил он.

Ранее Песков раскрыл детали переговоров России с США. Пресс-секретарь Путина заявил, что страны на данный момент не обсуждают возможные договоренности по стратегическим наступательным вооружениям, ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), противоракетной обороне (ПР) и договору по открытому небу.