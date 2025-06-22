Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:32, 22 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам раскрыли неочевидную связь либидо и щитовидной железы

Врач Табеева: Снижение либидо может говорить о заболеваниях щитовидной железы
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева рассказала, какие симптомы могут говорить о проблемах с щитовидной железой, а также раскрыла их связь с либидо. Неочевидные симптомы заболеваний этого органа она перечислила россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Сниженная функция щитовидной железы приводит к подавленности, падению либидо. Она также может стать причиной низкой температуры тела, запоров, колебаний давления, боли в мышцах», — предупредила врач. Кроме того, о гипотиреозе — состоянии, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов Т3 и Т4, может говорить нарушение менструального цикла.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Если же щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, симптомы будут другими. «Избыток гормонов щитовидной железы возбуждает нервную систему, что может привести к сложностям с концентрацией внимания, дрожи в теле. Усиливаются аппетит и перистальтика кишечника, что приводит к частому стулу. Также могут наблюдаться скачки артериального давления», — уточнила Табеева.

Эндокринолог подчеркнула, что при наличии таких симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее врач Даниэль Лопес Розетти заявил, что постоянно холодные руки могут говорить о наличии опасных заболеваний. В частности, подобный симптом может появиться при снижении функции щитовидной железы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это был исторический удар». Пентагон заявил, что использовал отвлекающий маневр при атаке на Иран

    Лавров поговорил по телефону с главой МИД Венгрии

    Экс-депутат Рады сообщил о передаче Трампу информации о коррупции Зеленского

    Медведев проиграл 45-й ракетке мира Бублику в финале турнира ATP

    ВС России нанесли удар по полигону ВСУ

    Организаторы свадьбы одного из богатейших людей в мире отреагировали на протесты в Венеции

    Россиянам раскрыли неочевидную связь либидо и щитовидной железы

    В России ответили нежелающей видеть бюджетных туристов в Абхазии чиновнице

    Бывший президент «Локомотива» заявила о нехватке денег в российском футболе

    Звезда сериала «Интерны» впервые станет отцом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости