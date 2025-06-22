Россиянам раскрыли неочевидную связь либидо и щитовидной железы

Врач Табеева: Снижение либидо может говорить о заболеваниях щитовидной железы

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева рассказала, какие симптомы могут говорить о проблемах с щитовидной железой, а также раскрыла их связь с либидо. Неочевидные симптомы заболеваний этого органа она перечислила россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Сниженная функция щитовидной железы приводит к подавленности, падению либидо. Она также может стать причиной низкой температуры тела, запоров, колебаний давления, боли в мышцах», — предупредила врач. Кроме того, о гипотиреозе — состоянии, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов Т3 и Т4, может говорить нарушение менструального цикла.

Если же щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, симптомы будут другими. «Избыток гормонов щитовидной железы возбуждает нервную систему, что может привести к сложностям с концентрацией внимания, дрожи в теле. Усиливаются аппетит и перистальтика кишечника, что приводит к частому стулу. Также могут наблюдаться скачки артериального давления», — уточнила Табеева.

Эндокринолог подчеркнула, что при наличии таких симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее врач Даниэль Лопес Розетти заявил, что постоянно холодные руки могут говорить о наличии опасных заболеваний. В частности, подобный симптом может появиться при снижении функции щитовидной железы.