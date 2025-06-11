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14:29, 11 июня 2025Забота о себе

Названы четыре причины постоянно холодных рук

Врач Розетти призвал людей с холодными руками провериться на анемию
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Iuliia Pilipeichenko / Shutterstock / Fotodom

Врач Даниэль Лопес Розетти заявил, что постоянно холодные руки могут говорить о наличии того или иного заболевания. Четыре из них специалист назвал в беседе с изданием Infobae.

Розетти заявил, что холодные руки могут свидетельствовать о заболеваниях периферических артерий. Также подобный симптом может появиться при гипотиреозе ─ сниженной функции щитовидной железы, продолжил он.

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Кроме того, людей с холодными руками врач призвал провериться на наличие анемии, которая приводит к проблемам со снабжением тканей кислородом. В заключение он добавил, что так может проявляться и синдром Рейно, из-за которого кровеносные сосуды чрезмерно сужаются в ответ на холод и стресс.

Ранее дерматовенеролог Анна Есина рассказала, почему долго не заживают царапины. По ее словам, такая проблема говорит о хронической венозной недостаточности.

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