Среда обитания
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15:30, 22 июня 2025Среда обитания

Сбер разработал AI-помощника по кибербезопасности для бизнеса и россиян

Сбер: Новый AI-помощник поможет защитить бизнес и граждан от обмана в сети
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетПМЭФ

Фото: d3sign / Getty Images

Сбер разработал AI-помощника по кибербезопасности, который поможет защитить бизнес и граждан от обмана в сети. Подробности о нем рассказал журналистам в кулуарах XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

Виртуальный AI-помощник разбирается в вопросах кибербезопасности на уровне сертифицированного эксперта: он знает законодательство в сфере информационной безопасности, правила безопасности и цифровой приватности в интернете. Чтобы получить помощь, достаточно будет ввести свой вопрос в окно поиска на базе AI-технологий Сбера.

Новый сервис выявит признаки фишинга в электронных письмах и сообщениях. Расскажет, как распознать обман. Объяснит, как часто нужно менять пароли и как создать надежный пароль, который не взломают злоумышленники. Подскажет, что делать, если мошенникам все же удалось вас обмануть.

Бизнесу AI-помощник по кибербезопасности поможет сформировать внутренние документы для обеспечения кибербезопасности, проанализировать риск-кейсы и потенциальные киберуязвимости, а также предложит эффективные решения и рекомендации по защитным мерам.

Запустить сервис планируют до конца 2025 года, он будет доступен россиянам бесплатно. «С учетом сложнейшего ландшафта киберугроз, мощность и изобретательность которых постоянно растет, AI-ассистент cможет стать незаменимым помощником в защите как для бизнеса, так и для россиян. В Центре кибербезопасности Сбера (SOC) уже действует мультиагентный ИИ-помощник — он анализирует киберугрозы в реальном времени и моментально реагирует на инциденты кибербезопасности. Теперь такой инструмент сможет появится у каждого, причем абсолютно бесплатно», — пояснил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

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