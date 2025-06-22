Трамп назвал Иран «ближневосточным хулиганом» и призвал страну заключить мир

Иран, «ближневосточный хулиган», должен теперь заключить мир, заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к нацию после американских ударов по ядерным объектам. Трансляцию вел C-SPAN.

По его словам, за последние 40 лет жертвами Ирана стали больше тысячи «наших людей». Трамп назвал Тегеран главным спонсором терроризма в мире. Он пригрозил новым ударами, которые будет «гораздо легче» осуществить в случае отказа от мира.

Ранее Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. «В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время мира!» — подчеркнул глава государства.

