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05:26, 22 июня 2025Мир

Трамп назвал Иран «ближневосточным хулиганом»

Трамп назвал Иран «ближневосточным хулиганом» и призвал страну заключить мир
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Иран, «ближневосточный хулиган», должен теперь заключить мир, заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к нацию после американских ударов по ядерным объектам. Трансляцию вел C-SPAN.

По его словам, за последние 40 лет жертвами Ирана стали больше тысячи «наших людей». Трамп назвал Тегеран главным спонсором терроризма в мире. Он пригрозил новым ударами, которые будет «гораздо легче» осуществить в случае отказа от мира.

Ранее Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. «В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время мира!» — подчеркнул глава государства.

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