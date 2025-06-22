Трампа осудили за удары США по Ирану

Норвежский профессор Дизен осудил Трампа за удары США по Ирану

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал решение президента США Дональда Трампа нанести удары по ядерным объектам Ирана. Об этом он написал в социальной сети X.

Дизен подчеркнул, что в США бессмысленно голосовать за кого-либо, поскольку кандидаты представляют чужие интересы, а не заботятся о гражданах.

«Буш выступал за мирную основу построения нации, Обама обещал перемены, Байден — вернуть людей домой, а Трамп обещал вывести США из вечных войн на Ближнем Востоке. В итоге они все развязали конфликт», — отметил он.

Утром 22 июня Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.