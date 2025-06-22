Турецкого журналиста арестовали за угрозы Эрдогану

Турецкого журналиста Фатиха Алтайлы арестовали за оскорбление Эрдогана

Суд в Стамбуле арестовал в субботу 22 июня турецкого журналиста и телеведущего Фатиха Алтайлы за то, что он якобы угрожал президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогана. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Задержание произошло на фоне высказывания Алтайлы о том, что Эрдоган намерен бессрочно оставаться у власти. Так он прокомментировал данные социологического опроса, согласно которому около 70 процентов населения выступают против пожизненного президентства. «Взгляните на историю этой нации. <...> Есть немало османских султанов, которые были убиты, задушены или чья смерть была обставлена как самоубийство», — отметил Алтайлы.

В свою очередь, сам журналист отверг предъявленные ему обвинения. По его словам, он лишь оценил результаты опроса.

В прошлом году Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику после того, как тот отказался поцеловать ему руку. В результате мальчик все-таки выполнил требовавшийся от него жест.