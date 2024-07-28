Турецкий президент Эрдоган ударил по лицу не поцеловавшего его руку ребенка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику после того, как тот отказался поцеловать ему руку. Инцидент произошел в субботу, 27 июля, на церемонии вручения ключей от квартир в городе Ризе и попал на видео.

На кадрах видно, как мальчик подходит к стоящему на сцене Эрдогану и смотрит ему в глаза. Турецкий лидер протягивает ему ладонь тыльной стороной для поцелуя, но мальчик не целует ее. Тогда Эрдоган слегка ударяет ребенка по щеке. После этого мальчик все же целует руку президента и получает от него деньги.

Представители турецких властей не прокомментировали случившееся.

Ранее в Грузии депутат ударила коллегу бутылкой

В апреле в грузинском парламенте депутат Хатия Деканоидзе ударила бутылкой коллегу Гурама Мачарашвили во время обсуждения закона об иностранных агентах. Конфликт начался со словесной перепалки. Затем Деканоидзе отключили микрофон, однако она продолжила свою речь, за что получила замечание от председателя комитета Анри Оханашвили с требованием покинуть зал.

Хатия Деканоидзе Фото: Sputnik / РИА Новости

Деканоидзе в ответ на это назвала членов парламента «русскими», за что Мачарашвили обвинил ее в связях с Украиной. Сначала женщина ударила оппонента пластиковой бутылкой, а затем бросила некий предмет в него.

До этого президент турецкого футбольного клуба ударил арбитра после матча

В декабре 2023 года президент турецкого «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил арбитра Халила Умута Мелера после матча против «Ризеспора» в 15-м туре Суперлиги. По словам Коджи, он планировал плюнуть в лицо рефери, а его удар не был сильным. Пострадавшего госпитализировали.

После этого Мелеру позвонил Эрдоган, пожелав скорейшего выздоровления. Коджа в свою очередь подал в отставку. Он извинился перед сообществом турецких арбитров, футболистами и народом Турции и подчеркнул, что принял решение об уходе с поста главы команды во избежание дальнейшего ущерба клубу.