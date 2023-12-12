«Бесчеловечное и гнусное нападение» Президент футбольного клуба избил судью прямо на поле. Что его так разозлило?
Президент турецкого «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил арбитра Халила Умута Мелера после матча против «Ризеспора» в 15-м туре Суперлиги. Об этом сообщает Sabah Spor.
Функционер нанес удар арбитру кулаком по лицу, тот оказался на газоне, после чего получил удары ногами от нескольких подбежавших к нему людей. Инцидент произошел после финального свистка. По словам Коджи, он планировал плюнуть в лицо рефери, а его удар не был сильным. Пострадавшего госпитализировали.
Инцидент произошел из-за неправильных решений и провокационного поведения арбитра. Моей целью было словесно отреагировать на действия рефери и плюнуть ему в лицо. Тогда я ударил его по лицу. Эта пощечина не вызвала перелома. После нее он простоял десять секунд, а затем бросился на землю
Президенту «Анкарагюджю» Кодже грозит уголовное наказание
По информации A Spor, президента «Анкарагюджю» могут привлечь к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении вреда государственному служащему. На данный момент функционер и еще три участника нападения арестованы.
Помимо лишения свободы, Кодже грозит отстранение от футбольной деятельности сроком на 1,5-2 года. При этом подчеркивается, что наказание может быть увеличено вдвое по причине нападения на судью именно на футбольном поле.
Турецкая футбольная федерация приостановила чемпионат
Турецкая футбольная федерация (TFF) выступила с заявлением после инцидента. Там отметили, что матчи во всех лигах перенесены на неопределенный срок.
Это бесчеловечное и гнусное нападение было совершено против всех участников турецкого футбола. Виновные будут наказаны самым суровым образом
На момент приостановки в турецкой Суперлиге сыграно 15 туров. Лидерство в чемпионате делят «Фенербахче» и «Галатасарай». В активе команд по 40 очков.
Пострадавший арбитр решил завершить карьеру
О своем решении рефери сообщил коллегам, которые навестили его в больнице. «С этой работой для меня покончено. Я больше не могу продолжать», — заявил Мелер.
Арбитру 37 лет, он работает на матчах элитного дивизиона чемпионата Турции с 2015 года, а спустя два года получил первое назначение на еврокубковый матч. В 2021 году турок обслуживал встречу Лиги Европы между «Лестером» и московским «Спартаком». В 2022-м рефери работал на встрече петербургского «Зенита» и «Бетиса» в рамках того же турнира.