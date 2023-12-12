«Бесчеловечное и гнусное нападение» Президент футбольного клуба избил судью прямо на поле. Что его так разозлило?

Президент турецкого клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа напал на судью после матча

Президент турецкого «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил арбитра Халила Умута Мелера после матча против «Ризеспора» в 15-м туре Суперлиги. Об этом сообщает Sabah Spor.

Функционер нанес удар арбитру кулаком по лицу, тот оказался на газоне, после чего получил удары ногами от нескольких подбежавших к нему людей. Инцидент произошел после финального свистка. По словам Коджи, он планировал плюнуть в лицо рефери, а его удар не был сильным. Пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошел из-за неправильных решений и провокационного поведения арбитра. Моей целью было словесно отреагировать на действия рефери и плюнуть ему в лицо. Тогда я ударил его по лицу. Эта пощечина не вызвала перелома. После нее он простоял десять секунд, а затем бросился на землю Фарук Коджа

Президенту «Анкарагюджю» Кодже грозит уголовное наказание

По информации A Spor, президента «Анкарагюджю» могут привлечь к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении вреда государственному служащему. На данный момент функционер и еще три участника нападения арестованы.

Помимо лишения свободы, Кодже грозит отстранение от футбольной деятельности сроком на 1,5-2 года. При этом подчеркивается, что наказание может быть увеличено вдвое по причине нападения на судью именно на футбольном поле.

Фото: Emin Sansar / Anadolu / Getty Images

Турецкая футбольная федерация приостановила чемпионат

Турецкая футбольная федерация (TFF) выступила с заявлением после инцидента. Там отметили, что матчи во всех лигах перенесены на неопределенный срок.

Это бесчеловечное и гнусное нападение было совершено против всех участников турецкого футбола. Виновные будут наказаны самым суровым образом Турецкая федерация футбола

На момент приостановки в турецкой Суперлиге сыграно 15 туров. Лидерство в чемпионате делят «Фенербахче» и «Галатасарай». В активе команд по 40 очков.

Пострадавший арбитр решил завершить карьеру

О своем решении рефери сообщил коллегам, которые навестили его в больнице. «С этой работой для меня покончено. Я больше не могу продолжать», — заявил Мелер.

Арбитру 37 лет, он работает на матчах элитного дивизиона чемпионата Турции с 2015 года, а спустя два года получил первое назначение на еврокубковый матч. В 2021 году турок обслуживал встречу Лиги Европы между «Лестером» и московским «Спартаком». В 2022-м рефери работал на встрече петербургского «Зенита» и «Бетиса» в рамках того же турнира.