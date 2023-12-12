Турецкий футбольный судья завершил карьеру после избиения в матче чемпионата

Турецкий футбольный арбитр Халил Умут Мелер завершит судейскую карьеру после избиения в матче Суперлиги. Об этом сообщает Milliyet.

О своем решении рефери сообщил коллегам, которые навестили его в больнице. «С этой работой для меня покончено. Я больше не могу продолжать», — заявил Мелер.

Ранее Турецкая футбольная федерация (TFF) из-за инцидента приостановила чемпионат страны. Он произошел в матче 15-го тура Суперлиги между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1).

По окончании игры президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на поле и ударил по лицу судью Халила Умута Мелера. Арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов от подбежавших людей. После этого его госпитализировали.