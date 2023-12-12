Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСВ Эйндховен
Сегодня
20:45 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Ланс
Сегодня
20:45 (Мск)
Севилья
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Унион
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Копенгаген
Сегодня
23:00 (Мск)
Галатасарай
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Наполи
Сегодня
23:00 (Мск)
Брага
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
16:04, 12 декабря 2023Спорт

Избитому турецкому судье позвонил Эрдоган

Президент Турции Эрдоган позвонил избитому на чемпионате страны судье Мелеру

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил футбольному арбитру Халилу Умуту Мелеру, избитому в матче чемпионата страны. Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Глава государства пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. «Еще раз выражаю наилучшие пожелания нашему судье, его драгоценной семье и турецкому судейскому сообществу», — написал Ерликая.

Ранее Турецкая футбольная федерация (TFF) из-за инцидента приостановила чемпионат страны. Он произошел в матче 15-го тура Суперлиги между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1).

По окончании игры президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на поле и ударил по лицу Мелера. Арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов от подбежавших людей. После этого его госпитализировали, а нападавших арестовали.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Белом доме обозначили сроки исчерпания помощи Украине

      Плющенко исполнил двойной тулуп и обратился к россиянам

      Захарова высказалась о последствиях смены Зеленского на Залужного

      Турист надругался над девочкой-подростком в туалете ночного клуба и сел в тюрьму

      Путин подписал закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО

      «В лесу дорого брать, они из домов забирают» Как российские чиновники спиливают елки россиян перед Новым годом?

      Чат-боты оказались полезны в медицине

      В России предложили экспортировать криптовалюту как газ

      На Украине начались сбои в работе банков после хакерской атаки на «Киевстар»

      Нюша призналась в желании вернуться на сцену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости