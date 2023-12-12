Избитому турецкому судье позвонил Эрдоган

Президент Турции Эрдоган позвонил избитому на чемпионате страны судье Мелеру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил футбольному арбитру Халилу Умуту Мелеру, избитому в матче чемпионата страны. Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Глава государства пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. «Еще раз выражаю наилучшие пожелания нашему судье, его драгоценной семье и турецкому судейскому сообществу», — написал Ерликая.

Ранее Турецкая футбольная федерация (TFF) из-за инцидента приостановила чемпионат страны. Он произошел в матче 15-го тура Суперлиги между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1).

По окончании игры президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на поле и ударил по лицу Мелера. Арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов от подбежавших людей. После этого его госпитализировали, а нападавших арестовали.

