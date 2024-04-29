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21:57, 29 апреля 2024Бывший СССР

В Грузии депутат ударила коллегу бутылкой из-за закона об иноагентах

В Грузии депутат Деканоидзе ударила коллегу бутылкой из-за закона об иноагентах

Фото: IRAKLI GEDENIDZE / Reuters

В грузинском парламенте депутат Хатия Деканоидзе ударила бутылкой коллегу Гурама Мачарашвили во время обсуждения закона об иностранных агентах. Об этом сообщил местный «Первый канал».

Отмечается, что конфликт между Деканоидзе и Мачарашвили начался со словесной перепалки. Затем депутату отключили микрофон, однако она продолжила свою речь, за что получила замечание от председателя комитета Анри Оханашвили с требованием покинуть зал.

Деканоидзе в ответ на это назвала членов парламента «русскими», за что Мачарашвили обвинил ее в связях с Украиной. Сначала женщина ударила оппонента пластиковой бутылкой, а затем бросила предмет в него.

Ранее в парламенте Грузии депутаты во втором чтении поддержали законопроект об иноагентах. 17 апреля депутаты одобрили законопроект в первом чтении. Выяснилось, что инициатива спонсировалась из-за рубежа.

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      Евгений Силаев
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